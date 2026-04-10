scoppia-il-caso-vespa,-pd:-inaccettabili-i-toni-con-provenzano.-il-conduttore-replica:-da-lui-grave-offesa

Roma, 10 apr. (askanews) – Scoppia il caso Vespa. E’ mattina quando il Pd decide di andare all’attacco dopo lo scontro Tv, ieri a Porta a Porta, tra il conduttore con il responsabile esteri del Pd Peppe Provenzano. “Toni inaccettabili”, segnalano i dem che chiedono ai vertici dell’azienda di prendere le “distanze”. Cui segue, qualche ora dopo, la replica piccata di Bruno Vespa: “da Provenzano la più grave offesa, io sempre corretto”. Nel frattempo si scatenano le ‘tifoserie’ politiche con Giovanni Donzelli in prima fila, cui si aggiungono i commenti del sindacato interno: Usigrai vs Unirai (quest’ultimo nato a un anno dall’insediamento del governo Meloni).

Tornando al salotto di Vespa, le tensioni sono esplose dopo un botta e risposta tra Provenzano e il capogruppo Fdi Lucio Malan. L’uno interrompe l’altro per ‘correggerlo’ e gli rivolge domande. Il conduttore lo stoppa: “scusi Provenzano, lasci parlare”. Quando il dem risponde abozzando un tono scherzoso: “stavamo interloquendo, siamo in uno studio democratico…”, Vespa gli chiede se desideri stare al posto suo e aggiunge: “io mi siedo di là…”. Ma quando Provenzano lo incalza dicendo: “forse dovrebbe sedersi lei dall’altra parte”, indicando il lato destro dello studio, Vespa sbotta, gli punta il dito contro e si fa scuro in volto: “questo non glielo consento. Stia zitto”, intima.

Alla presa di posizione dei componenti dem della commissione di Vigilanza e di Guido Ruotolo che definisce “gravissimo” l’episodio che “racconta lo stato disastroso in cui versa il servizio pubblico” con Porta a Porta che “non può trasformarsi in una quarta camera”, segue la reazione, altrettanto veemente, del responsabile organizzazione Fdi Donzelli che accusa il Pd di voler “epurare” Vespa: dopo la vittoria del referendum sulla giustizia, attacca, “si sentono già in diritto di fare liste di proscrizione in Rai”. Inizia la batteria di comunicati da fronti contrapposti come contrapposta è la solidarietà espressa chi al deputato e chi al conduttore (“da Vespa vergogna assoluta”, “da Pd solita intolleranza”, “Provenzano si scusi”, “episodio incredibile”, “assicurare imparzialità”).

L’Usigrai si schiera contro i vertici dell’azienda che “garantiscono uno status di intoccabile” al conduttore tra “gaffe sui social, arringhe a difesa del governo sul caso Almasri, insulti agli attivisti della Global Sumud Flottilla”. “Sta facendo il giro di web e social – scrive il sindacato interno – lo scatto d’ira di Bruno Vespa che si avvicina minaccioso all’onorevole Provenzano, ‘colpevole’ di una battuta sulla sua faziosità che, evidentemente, vista la reazione, deve aver colpito nel segno”. Unirai difende il conduttore contro il parlamentare che “ha messo in discussione una firma storica della Rai”.