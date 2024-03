Scornajenchi (Andaf) e Calì (Odcec Roma): “Percorso comune a supporto delle imprese”

L’Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF) e l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ODCEC) di Roma hanno organizzato ieri il “XV Forum Bilancio – La gestione delle imprese: continuità aziendale, incertezza delle valutazioni, finanza sostenibile e transizione ai nuovi requisiti normativi”. L’incontro si è tenuto a Roma, presso l’Auditorium BNL.

“La strada che stiamo disegnando insieme ad ODCEC Roma – ha dichiarato il presidente ANDAF Agostino Scornajenchi in conclusione dei lavori – sono convinto avrà proficui sviluppi. Molti professionisti hanno il doppio “cappello” di CFO associati ANDAF e di Dottori Commercialisti. Io stesso, a testimonianza della vicinanza che c’è tra le nostre realtà, ho mosso i miei primi passi come giovane dottore commercialista dell’Ordine di Roma. Copriamo ruoli formalmente distinti, ma siamo parte della stessa squadra: una équipe di professionisti qualificati indispensabile per supportare le aziende e il Top Management. Viviamo in un ecosistema fortemente perturbato e dobbiamo prendere consapevolezza di quanto l’inatteso ormai rappresenti la norma. Per affrontare tanta complessità la chiave è l’adozione di processi aziendali strutturati e certificati. In questo senso ANDAF ha definito un percorso di certificazione della Professione e dei processi dell’area AFC presidiati dal CFO, secondo la prassi redatta in collaborazione con l’ente di Normazione italiano (UNI/PdR 104:2021), e in qualità di centro esame offre l’opportunità ai CFO e alle aziende in cui operano di certificarsi secondo tale prassi di riferimento”.

Giovanni Battista Calì, presidente ODCEC di Roma, afferma: “La collaborazione tra l’Ordine e l’ANDAF sta producendo iniziative molto interessanti che andranno ulteriormente sviluppate. Del resto, il commercialista ed il CFO sono professionisti che hanno molto in comune per cui sono interessati alle stesse tematiche, parlano la stessa lingua e sono abituati ad interagire. Sono entrambi profondi conoscitori dell’azienda e delle sue dinamiche ma la vedono da due prospettive diverse, uno dall’esterno e l’altro dall’interno. Tutto ciò agevola la realizzazione di eventi come quello odierno che sono fondamentali per la condivisione non solo delle conoscenze tecniche ma anche di una visione sull’evoluzione del contesto in cui operiamo”.

Per Claudia Cattani, presidente BNL BNP Paribas e Findomestic Banca, “Oltre a toccare le tematiche attinenti i principi contabili nazionale e internazionali, le priorità ESMA, la valutazione di aziende in situazioni di generale incertezza, il Forum Bilancio è stato l’occasione per dare particolare rilievo alla informativa richiesta dalla CSRD (Corporate Social Responsibility directive) per le Pmi, nonché il modello BNL per supportare le Pmi nel mercato dei capitali sia con operazioni di finanza strutturata che con investimenti in Equity”.

Nel corso del convegno, moderato da Carmine Scoglio, vicepresidente ANDAF, l’intervento di apertura diMassimo Tezzon, Segretario Generale OIC; Giorgio Alessio Acunzo, IFRS Desk Country Leader EY e Chairman dell’EMEIA ISSB working group di EY – Componente della Commissione Principi Contabili Nazionali e Internazionali dell’ODCEC di Roma, Alessandro Sura, Professore aggregato di Ragioneria, La Sapienza Università di Roma – Vicepresidente del Comitato Tecnico ANDAF Financial Reporting Standard – Collaboratore Assonime, Riccardo Tiscini, Professore Ordinario di Economia Aziendale, Universitas Mercatorum di Roma – Vicepresidente della Commissione Management e Regolatorio degli Enti Creditizi e Finanziari, ODCEC di Roma, Alberto Tron, Professore di Finanza Aziendale, Università di Torino e Università Bocconi – Presidente del Comitato Tecnico ANDAF Financial Reporting Standard – Componente del Comitato Tecnico “Principi Contabili” OIC; Piermario Barzaghi, Partner, Responsabile ESG Services, KPMG Advisory S.p.A, Membro SRTEG EFRAG, Responsabile Commissione ANFI Assirevi; Enrico Guarnerio, Presidente, Strategica Group Spa – Membro del Comitato Tecnico ANDAF Corporate Finance; Fulvio Egidi, Responsabile Structured Finance, BNL; Lorenzo Langella, Ceo e General Manager, BNPP BNL Equity Investments; Pietro Bracco, Presidente Comitato Tecnico ANDAF Fiscale – Componente della Commissione Accise e Dogane, ODCEC di Roma; Stefano Chirichigno, Componente dell’Osservatorio PNRR dell’ODCEC di Roma – Componente del Comitato Tecnico ANDAF Fiscale; Dorina Casadei, Coordinatore dell’Area Fiscale dell’ODCEC di Roma.

