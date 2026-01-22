giovedì, 22 Gennaio , 26

Professioni: Assirevi, tecnologie avanzate e Ia trasformano professione del revisore

(Adnkronos) - "L’avvento di tecnologie digitali avanzate e...

Ucraina, Witkoff oggi da Putin: “Resta solo un punto da risolvere”

(Adnkronos) - I negoziati volti a porre fine...

Australian Open, Alcaraz e Paolini protagonisti: il programma della sesta giornata

(Adnkronos) - Comincia il terzo turno agli Australian...

Paolini-Jovic: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian...
scorza:-“passo-indietro-nasce-da-senso-dello-stato-e-istituzioni”
Scorza: “Passo indietro nasce da senso dello Stato e istituzioni”

Scorza: “Passo indietro nasce da senso dello Stato e istituzioni”

DALL'ITALIA E DAL MONDOScorza: "Passo indietro nasce da senso dello Stato e istituzioni"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Quella che sto vivendo è una vicenda dolorosa. Il mio passo indietro dal ruolo di membro del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali nasce da quello che chiamo “Senso dello Stato e delle istituzioni”. Così l’avvocato Guido Scorza, a pochi giorni dalle dimissioni dal ruolo di Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, intervistato da Cosmano Lombardo, ceo e Founder di Search On Media Group e ideatore di AI Festival, alla plenaria della manifestazione.  

“Esiste un’autorevolezza, e un’autorevolezza percepita, esiste chi sei ed esiste come le persone ti vedono – ha aggiunto -. Alcune inchieste giornalistiche e giudiziarie, di cui riconosco comunque il valore democratico, hanno al momento minato la mia autorevolezza percepita. Fino a quando questa non sarà pienamente ristabilita, cosa che normalmente avviene solo dopo che i giudici hanno pronunciato l’ultima parola in quanto cacciatori sani di verità, c’era il rischio che rimanere nel mio ruolo avrebbe finito per compromettere anche l’autorevolezza percepita del Garante. Amando profondamente quell’istituzione, non potevo permetterlo”. 

“Ammetto però il mio dispiacere: siamo nel 2026, si parla di intelligenza artificiale, di turismo spaziale e di grandi sfide, eppure questo Paese continua a dimostrarsi poco capace di distinguere la fase della ricerca della verità – sia giornalistica sia giudiziaria – dalla fase dell’accertamento della verità, tendendo troppo spesso ad anticipare la condanna” ha poi concluso. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.