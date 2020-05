Terremoto di magnitudo 4.5 della scala Richter in California, lo ha rilevato il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs). Per il momento non sono segnalati danni. Il sisma e’ stato avvertito principalmente nella zona di San Diego; epicentro un punto del deserto californiano vicino alla zona conosciuta come Ocotillo Wells.

