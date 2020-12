RAGUSA (ITALPRESS) – Una forte scossa di terremoto è stata registrata poco prima delle 21,30 nella fascia sud della Sicilia Orientale. La scossa è stata di magnitudo 4.7 con epicentro lungo la costa ragusana. La terra ha tremato per una quindicina di secondi, interessando in particolar modo le zone di mare, come Marina di Ragusa, Marina di Modica, Pozzallo fino ad arrivare alla zona tra Marzamemi ed Avola.

Nella zona Marina di Ragusa è stato sentito un forte boato prima del sisma. Lo stesso è accaduto a Pozzallo dove i cittadini si sono riversati in strada.

Il terremoto è stato avvertito anche in provincia di Siracusa.

L’articolo Scossa di terremoto in Sicilia, tanta paura e gente in strada proviene da Notiziedi.

