Diverse scosse di terremoto sono state registrate nella notte davanti alla costa tirrenica calabrese. Il sisma, che non ha provocato danni, è stato avvertito chiaramente lungo tutta la fascia costiera tirrenica cosentina e nel Catanzarese, scatenando il panico nelle località più prossime all’epicentro, localizzato in mare fra le province di Catanzaro e Cosenza, tra Nocera Terinese (Cz) e Campora San Giovanni (Cs).

A una prima scossa, verificatasi intorno alle ore 2, ne sono seguite altre che hanno indotto molte persone a scendere in strada per precauzione. I Vigili del Fuoco, che hanno ricevuto molte telefonate allarmate, non segnalano comunque danni a persone o cose.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Scossa di terremoto nella notte in Calabria: panico ma niente danni proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento