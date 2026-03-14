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Scosse di terremoto al largo delle isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Scosse di terremoto al largo delle isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7

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(Adnkronos) – Scosse di terremoto a largo delle Eolie, in provincia di Messina, oggi sabato 14 marzo. La più forte, di magnitudo 3.7, si è verificata alle 19,25. L’evento è stato localizzato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia in mare aperto a una profondità di 21 chilometri. A seguire nella stessa area, alle 19,57, c’è stata un’altra scossa, stavolta di magnitudo 2.9. E’ stata registrata a una profondità di 8 chilometri. E di nuovo alle 20,06 (magnitudo 2.2). Non risultano danni a cose o persone. 

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