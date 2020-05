Scotti imita Celentano, Panariello risponde con Pupo ad Amici Speciali 2020 | Video Witty Tv

Lo zio Gerry, al secolo Gerry Scotti stasera è davvero scatenato: si lancia in una spassossima imitazione del grande Andriano Celentano. Il suo antagonista Giorgio Panariello lo prende in giro e lo sfida invece su una canzone di Pupo. I due si divertono e Maria De Filippi si diverte con loro. Il pubblico da casa avrà sorriso parecchio con questo siparietto trash. In questa terza puntata è Giorgio Panariello ad aggiudicarsi la Super Coppa Meravigliosa. Ecco il Video Witty Tv

