Entrare nello studio vuoto di ‘Striscia la Notizia’ “è impressionante, specie per me che faccio dell’umore del momento la caratteristica dell’andare in onda. Ora è impressionante, ci guardiamo in faccia, io e i tecnici da lontano e i tre cameraman in fondo. Certo ci sono cose ben più dure in questo momento, è chiaro, ma lasciatemi dire che è impressionante”. Lo racconta a ‘Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Gerry Scotti. Come si organizza per la conduzione serale di Striscia? “Sto chiuso in casa come tutti, ad una certa ora esco, imbacuccato, arrivo a Cologno, mi provano la febbre,

L’articolo Scotti “Impressionante condurre senza pubblico” proviene da Notiziedi.

