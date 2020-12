Scozzafava: “In Inghilterra hanno risolto con un ‘ok’. Al Napoli sono serviti i giudici”

Dopo il rinvio di Everton-Manchester City in Italia è scoppiata una polemica, dato che la situazione è letteralmente identica a Juventus-Napoli. Polemica nata perché a differenza della gara di Serie A, il comportamento è stato opposto: la squadra di Ancelotti ha dato l’ok al rinvio e non si è presentata in campo per indurre alla sconfitta a tavolino. Contrario di quanto fece la Juventus nell’occasione della sfida con gli azzurri, con tanto di comunicato molto discutibile. Il match tra Everton e Manchester City, in programma ieri alle 21, è stato rinviato dai vertici della Premier League, senza prob lemi. Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha commentato il rinvio della partita in Inghilterra mettendola a confronto con quanto successo in Italia, come detto poc’anzi.

LE PAROLE DI MONICA SCOZZAFAVA

Di seguito le parole di Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera.

Rinvio Manchester City-Everton? L’Inghilterra ha voluto dare una lezione all’Italia. Ci ha insegnato qualcosa, come si risolvono le situazioni nel momento in cui c’è un’emergenza sanitaria. Ancora una volta si dice che il nostro paese è indietro, che il Napoli per aver riconosciuto che la partita con la Juve bisognava giocarla sul campo, ha avuto la necessità di ricorrere a tre gradi di giudizio. Quando si capirà che quel protocollo non è più contestualizzato, allora ci si renderà conto che vanno gestite in un’altra maniera le situazione in Italia.

