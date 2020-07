Non è mai semplice il ruolo del capitano. Ne sa qualcosa Lorenzo Insigne non solo bandiera di questo Napoli ma anche cittadino napoletano. Intervenuta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Monica Scozzafava, Corriere della Sera, ha parlato proprio dell’attaccante napoletano.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI DI INSIGNE

Scozzafava, le parole su Insigne

“Lorenzo Insigne è molto autentico, nel bene e nel male, non ha mai fatto dichiarazioni di facciata. Alle domande ha risposto in maniera vera ed ha confermato ciò che penso. Da un anno a questa parte è maturato dal punto di vista professionale e personale. Dualismo con Mertens? Ha fatto un grande lavoro su sé stesso per soffrire più del dovuto. Insisto sul fatto che l’autenticità non si compra, Mertens è entrato appieno nella napoletaneità, ma non è napoletano. È Ciro per tutti, ma sono atteggiamenti acquisiti, Lorenzo si sente a prescindere un figlio di Napoli, uno scugnizzo. Quando non è stato capito, ha sofferto, anche per il paragone insistente con Mertens che è l’idolo della folla. Ha lavorato tanto ed i risultati si vedono. Se ha raccontato bugie? Magari quella di aver pensato di andare via da Napoli, potrebbe essere una piccola bugia”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU INSTAGRAM

The post Scozzafava rivela: “Insigne ha sofferto per il paragone con Mertens” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento