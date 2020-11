Scozzafava: “Settimana strana per il Napoli, con il Milan arriverà in emergenza”

La giornalista Monica Scozzafava ha rilasciato quest’oggi alcune dichiarazioni al Corriere del Mezzogiorno su alcuni temi in casa azzurra.

Le parole di Scozzafava

“Le positività al Covid ormai è una cosa che non fa nemmeno più notizia in questo calcio. Come quella emersa ieri di Hysaj. Resta strana la sosta che sta vivendo Gattuso, a ridosso della partita che lo porterà a sfidare il suo grande amore calcistico. Osimhen ha il problema alla spalla e contro il Milan non ci sarà, Bakayoko è alle prese con la febbre. Prima con la Juve il caos tamponi, ora queste defezioni: è singoalare come a ridosso dei big match il Napoli non sia mai fortunato. Settimana strana. Gli unici sorrisi arrivano da Insigne con la Nazionale italiana, Lozano con il Messico, Mertens con il Belgio. Una settimana decisiva anche per il rinnovo di Gattuso”.

