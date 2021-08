BOLOGNA – Scrive “Boicotta il green pass” sul muro. Ma la Polizia locale lo scova e lo denuncia. Succede a Faenza, nel ravennate, dove è finito nei guai un 35enne che nei giorni scorsi ha vergato con la bomboletta spray alcune scritte sui muri contro il certificato verde. Il tutto ha avuto inizio quando il proprietario di uno degli edifici imbrattati si è presentato al comando della Polizia locale per sporgere denuncia. Gli agenti hanno così dato il via alle indagini, accertando che scritte simili erano apparse sui muri di altri edifici in centro. Grazie anche alle immagini delle telecamere della videosorveglianza cittadina e indagini sulle pagine social di alcuni faentini, la Polizia locale ha individuato il presunto responsabile che poi è stato colto in flagrante qualche sera fa verso mezzanotte, mentre aveva appena terminato di vergare un’altra scritta su un muro di un palazzo in via Strocchi.

Il 35enne è stato così condotto al comando della Polizia locale ed è stato denunciato per danneggiamento e imbrattamento, con l’aggravante perché alcune delle scritte erano state fatte su immobili tutelati dalla Soprintendenza. Il faentino, oltre a dover rispondere penalmente per le sue azioni, potrebbe anche essere chiamato a risarcire i danni in sede civile.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Scrive “Boicotta il green pass” sui muri di Faenza: 35enne denunciato proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento