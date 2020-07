Scudetto Juventus: Dybala l’ago della bilancia? Poteva andare all’Inter e spostare gli equilibri

Era nella lista dei partenti in estate. La Juventus avrebbe voluto cederlo per finanziare alcuni colpi in entrata. Decisiva è stata la volontà del calciatore di rimanere a Torino e giocarsi le sue chance nel nuovo progetto targato Maurizio Sarri, pur consapevole di doversi adattare in uno schema tattico a lui non congeniale. E alla fine Paulo Dybala è stato l’ago della bilancia del nono Scudetto consecutivo della formazione bianconera. Avrebbe potuto spostare gli equilibri (anche se questa… continua a leggere sul sito di riferimento