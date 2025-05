scudetto-napoli,-inter-fair-play:-“complimenti”

(Adnkronos) – “Complimenti al Napoli per la conquista dello scudetto”. Così su X l’Inter si congratula con gli azzurri, campioni d’Italia 2024-2025.

Fair play anche nelle parole di Stefan de Vrij, autore del primo gol nell’inutile vittoria per 2-0 sul campo del Como. “Abbiamo fatto il nostro, sapevamo che dipendevamo dagli altri. Più di questo oggi non potevamo fare, ma dobbiamo lasciarcela alle spalle e prepararci per la finale”, dice il difensore olandese a Dazn. “Non abbiamo meritato lo scudetto, perché se dopo 38 partite non siamo primi lo merita chi è primo ora però c’è la sensazione che potevamo fare di più in campionato. Ora c’è tantissima voglia di fare una grandissima finale la prossima settimana, abbiamo lavorato tantissimo quest’anno e fatto benissimo in Champions. Faremo di tutto per finire al meglio”.