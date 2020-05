Scudetto Napoli, l’omaggio di Pistocchi: “Una festa sensazionale per la città”

Era il 10 maggio 1987 ed il Napoli vinceva il primo Scudetto della sua storia. Emozioni indescrivibili di un popolo che, per la prima volta, coronava il suo sogno più grande. Feste in città, persone in piazza. Immagini memorabili che hanno attirato subito l’attenzione di tutto il mondo e che, ancora oggi, suscitano entusiasmo. Anche il giornalista Maurizio Pistocchi ha ricordato l’evento tramite il proprio profilo Twitter.

Scudetto Napoli, le parole di Pistocchi

Maurizio Pistocchi ha festeggiato il tricolore assegnato ai partenopei ben 33 anni fa. Il ha pubblicato alcuni scatti di quella giornata. Dallo stadio gremito di tifosi, alla festa in campo con Maradona acclamato dal popolo azzurro, fino alla festa per le strade della città. Di seguito il messaggio social:

“Il 10 maggio 1987 successe che la SSC Napoli vincesse il 1^ Scudetto della sua Storia. Quello che in altre città era un evento normale, a Napoli diventò una festa sensazionale. Il Calcio, la felicità del popolo”.

