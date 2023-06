Scudetto Napoli, Manfredi: è stato grande momento di socialità

La città si è comportata bene, nessun incidente

Napoli , 5 giu. (askanews) – “È stato veramente un grande momento di socialità e di messaggio positivo e ne siamo molto felici, non solo per lo scudetto ma anche per come la città si è comportata”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a Rainews24 ha commentato la festa scudetto che si è svolta ieri a Napoli. “Migliaia di persone in strada che hanno festeggiato con grande civiltà e gioia. Persone arrivate da tante parti del mondo, tanti turisti” continua il primo cittadino, il quale ricorda che dopo la conquista matematica del Tricolore è trascorso un mese dove “i napoletani hanno avuto l’opportunità di festeggiare, però non abbiamo fatto solo quello, – evidenzia – abbiamo anche lavorato tanto. Infatti oggi è lunedì mattina e tutti sono a lavoro normalmente dopo aver trascorso una giornata di grande festa e una notte di baldoria. Nessun problema anche sotto il profilo dell’ordine pubblico: “È stato un successo, una grande vittoria di Napoli e dei napoletani della loro civiltà. Del lavoro che tutti insieme abbiamo fatto con le istituzioni e le forze dell’ordine. Io ringrazio tutti per l’impegno. È stato un momento davvero felice. Non c’è stato nessun incidente né a Napoli né nei tanti comuni dell’area metropolitana dove c’erano maxischermi e in strada più di un milione di persone è stata davvero una grande festa” conclude Manfredi.

