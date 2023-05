Scudetto Napoli, Manfredi: “Squadra e città vincenti oggi e in futuro”

NAPOLI – Finalmente! Gli azzurri hanno vinto uno scudetto stra-meritato per gioco, passione e mentalità. Una squadra di giovani talenti, una società sana e un pubblico di tifosi straordinari: un mix vincente che rappresenta soltanto l’inizio di un ciclo di successi. Tutta Napoli, con gioia e responsabilità, ha sostenuto i giocatori: una squadra e una città vincenti oggi e in futuro. La visione e la programmazione a lungo termine pagano, a noi il compito di continuare a tenere sempre alto il nome di Napoli”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi subito dopo aver assistito allo stadio Maradona alla vittoria matematica dello scudetto. Per l’occasione, su sua indicazione, è stato scoperto in questi minuti a Palazzo San Giacomo uno striscione con logo del Comune e la scritta “Napoli Campione d’Italia 2022-2023”.

MANFREDI: FIERO DI NAPOLI, AVEVAMO BISOGNO DI FELICITÀ

“Sono fiero di una grande città, con un cuore enorme, una passione infinita e una grandissima civiltà. Lo scudetto è un grande riconoscimento per tutti i napoletani, anche quelli in giro per il mondo che sono legati sentimentalmente alla nostra città. Ci rivediamo in città per festeggiare”. Così il sindaco di Napoli ai microfoni di Dazn. “33 anni fa era una Napoli diversa, una grande città diversa. Oggi è una Napoli in grande crescita, felice, che vuole giocare il suo ruolo nel mondo e lo dimostra con una festa di grande passione e civiltà. La città ha fatto un regalo a me, a tutti. Gioia spontanea, una bella, bellissima storia che condividiamo con tutta l’italia. Abbiamo bisogno di un po’ di felicità”.

