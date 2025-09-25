scugnizzart-teatro:-al-via-il-17°-anno-di-laboratori,-dal-cuore-al-palcoscenico

giovedì, 25 Settembre , 25

NewsScugnizzArt Teatro: al via il 17° anno di laboratori, dal cuore al palcoscenico
L’associazione culturale ScugnizzArt Teatro inaugura il suo 17° anno di attività con un calendario di laboratori che partiranno a ottobre e si concluderanno a metà luglio.

I corsi sono aperti a bambini, ragazzi e adulti e si sviluppano in un percorso triennale fatto di esperienze diverse ma complementari, pensate per favorire non solo la crescita artistica, ma anche quella personale.

L’obiettivo è imparare a riconoscere ed esprimere le emozioni, per restituirne le sfumature ai personaggi che si andranno a interpretare.

Il metodo intreccia studio teorico di opere e autori con improvvisazione, training emozionali, lavoro su corpo e voce, scrittura creativa e pratiche di scena: un cammino che conduce alla comprensione del personaggio e, insieme, alla conoscenza di sé, fino a esplorare “il mistero” del rapporto tra il proprio io e l’altro.

A guidare il “viaggio” è l’attore e regista Alessandro Mele. Le attività si svolgeranno nel quartiere Vomero/Arenella, facilmente raggiungibile in metropolitana (fermate Medaglie d’Oro o Salvator Rosa).

Al termine del percorso, il legame tra maestro e compagni diventa un’esperienza indelebile, utile anche nelle successive tappe di vita personale e artistica: perché, come recita il motto dell’associazione, “il teatro nutre l’anima”.

I colloqui per l’ammissione al nuovo anno accademico 2024/25 sono già aperti.
Per informazioni: 339 648 5406 – scugnizzart@gmail.com

