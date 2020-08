Scuola, al via da Codogno, Alzano e Nembro consegna banchi monoposto

ROMA (ITALPRESS) – Codogno, Alzano e Nembro. Sono i primi comuni da cui ha preso il via oggi la consegna delle sedie e dei banchi monoposto necessari alla riapertura in sicurezza delle scuole, prevista per il 14 settembre. Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha scelto di cominciare dagli “istituti scolastici dei tre paesi così duramente colpiti dalla pandemia”.

