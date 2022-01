Scuola, anche in Calabria si torna tra i banchi il 10 gennaio

REGGIO CALABRIA – Non solo Veneto, Campania, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Valle d’Aosta e provincia di Bolzano. Anche in Calabria le scuole riapriranno lunedì 10 gennaio. Lo ha previsto la Regione che ha emanato un’ordinanza che prevede ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La decisione è stata presa dal governatore Roberto Occhiuto a seguito della task force sanitaria che ha evidenziato un andamento critico nella curva dei contagi anche nelle fasce più giovani della popolazione calabrese under 18. Allo stesso tempo la Regione ha previsto un rafforzamento della campagna vaccinale con specifici “open vax-day” per la fascia di età 5-11 anni e, più generalmente, alla popolazione studentesca under 18.

