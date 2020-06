Scuola, Azzolina “Obiettivo è tornare in presenza”

ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo è portare tutti a scuola in presenza. Con particolare attenzione ai più piccoli, che hanno sofferto maggiormente in questo periodo”. Così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, al termine dell’incontro che si è svolto a Palazzo Chigi sulla scuola e sulla ripresa di settembre. L’incontro è stato richiesto dalla ministra e presieduto dal premier Giuseppe Conte. Presenti la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, i rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali, delle Organizzazioni sindacali, dei genitori, degli studenti, delle scuole paritarie. Quello per la scuola, ha aggiunto “sarà un piano su più livelli che seguirà l’andamento del rischio di contagio”.

