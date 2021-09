Scuola Basilicata, Cicala: “Ripartenza in sicurezza per costruire comunità aperta al futuro”

POTENZA – “O si riparte dalla scuola o non si costruisce una comunità aperta al futuro”. Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, che nell’aula magna dell’istituto comprensivo Luigi La Vista di Potenza ha incontrato oggi una rappresentanza delle classi terze cui ha donato una pubblicazione della Costituzione e dello Statuto regionale, illustrati dal fumettista lucano Giuseppe Palumbo. Sulle tavole illustrate nel volume è stata allestita anche una mostra itinerante che, appena possibile, girerà le scuole di Basilicata.”Occorre – ha detto Cicala – costruire i cittadini del domani. Sono stati due anni difficili, ma siamo qui oggi per ripartire e per farlo in sicurezza, certi che solo grazie allo sforzo di ognuno tutti potremo tornare finalmente alla normalità”. Parlando della Costituzione il presidente ha detto: “Rappresenta la prima regola di convivenza. Il luogo fisico e ideale in cui trovano casa i principi universali nei quali la persona trova la sua massima espressione”.

