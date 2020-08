Scuola, Bonaccini “Situazione buona ma ci servono più docenti”

RIMINI (ITALPRESS) – “Discretamente bene” sugli spazi a scuola, ma dove il distanziamento non è possibile “si va con i Comuni a cercare, assieme all’Ufficio scolastico regionale, strutture alternative per permettere di rientrare”. Così il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini sulla ripartenza della scuola definendo la situazione emiliano-romagnola “tutto sommato buona”. Bonaccini sottolinea però che la Regione ha chiesto più docenti. “E’ una richiesta che ho già formalizzato al ministro – ha detto – Ci vogliono più risorse e più docenti. Tra l’altro questo miliardo di euro in più previsto nel Decreto Agosto per la scuola è quello che le Regioni avevano chiesto e ringrazio il ministro,

