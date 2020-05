Il nodo più urgente da sciogliere è quello sulla scuola, ma nel governo e nella maggioranza è alta tensione anche sul dossier Autostrade e su quello dei cantieri.

Nel ‘fronte progressista’, ovvero quelle forze nel Pd e nel Movimento 5 stelle che hanno dato vita al Conte II e anzi auspicavano inizialmente anche un patto più stretto in prospettiva tra i due principali azionisti, si alza l’allarme. E non solo per le continue fibrillazioni.

Anche per quei messaggi che arrivano dall’ala pentastellata più ostile in un primo momento alla formazione del governo sul fatto che non c’è alcun automatismo che porti al voto qualora l’esecutivo dovesse andare in difficoltà.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Scuola, cantieri e Autostrade: le tre questioni che agitano il governo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento