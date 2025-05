scuola,-chiesi-italia-al-fianco-del-progetto-“trame-di-periferia”

ROMA – Chiesi Italia sostiene il progetto ‘Trame di Periferia’, iniziativa nazionale di sensibilizzazione sui temi della salute e dell’ambiente, promossa e ideata da 3 Elle Ets, fondata dall’attrice Sarah Maestri, da anni impegnata in progetti educativi e culturali con impatto sociale. Il progetto, che ha coinvolto oltre 3000 studenti da Nord a Sud Italia, si è concluso con la manifestazione ‘Che Aria Tira…’ presso il Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame di Luino (Va). Durante l’evento, che rappresenta il culmine di un percorso educativo e culturale che ha dato voce a migliaia di giovani attraverso il linguaggio cinematografico, sono stati proiettati i tre cortometraggi realizzati dagli studenti degli Istituti Comprensivi coinvolti e proclamata l’opera cinematografica vincitrice.

‘Trame di Periferia’, iniziativa promossa dal MiC-Ministero della Cultura, dal Piano Nazionale ‘Cinema per la Scuola’ del Mim-Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il contributo incondizionante di Chiesi Italia S.p.A., ha visto la partecipazione di 3 Istituti Comprensivi e 15 plessi scolastici in tre territori simbolo delle periferie italiane: Luino (Va), il quartiere Corvetto di Milano e Modica (Rg). A guidare l’iniziativa, un team composto da 10 formatori e 210 docenti, che ha affiancato gli studenti in un viaggio formativo e creativo attraverso il potere espressivo del cinema.

Il progetto pone al centro l’importanza dell’aria pulita, la sostenibilità ambientale e la salute respiratoria, raccontati direttamente dai ragazzi attraverso la creazione di tre cortometraggi originali. Un viaggio da Nord a Sud alla scoperta delle diverse interpretazioni delle giovani generazioni sul tema della qualità dell’aria e sul suo collegamento con il benessere del proprio territorio e della società.

L’obiettivo è formare i giovani del futuro, invitandoli a riflettere sul forte legame che esiste tra fattori di rischio ambientali come l’inquinamento atmosferico e l’importanza di salvaguardare la salute respiratoria.’Trame di Periferia’, svolto nel corso dell’intero anno scolastico 2024/2025, è in linea con gli obiettivi di Chiesi Italia, azienda farmaceutica che ha adottato lo status giuridico di Società Benefit e certificata B Corp. Chiesi Italia si impegna a esercitare un impatto positivo sull’ambiente e sulla società, sostenendo iniziative che generano valore condiviso.

“Siamo orgogliosi di supportare un’iniziativa come ‘Trame di Periferia’, che affronta con approccio creativo e coinvolgente temi a noi molto cari come la qualità dell’aria, la salute respiratoria e la sostenibilità ambientale- dichiara Raffaello Innocenti, Ceo & Managing Director Chiesi Italia- In qualità di Società Benefit e azienda certificata B Corp, crediamo fortemente nel valore della sensibilizzazione e della formazione delle giovani generazioni, affinché diventino cittadini consapevoli e protagonisti del cambiamento futuro- prosegue Innocenti- Questo progetto è perfettamente in linea con il nostro impegno, che si traduce in iniziative concrete che riguardano i temi di salute, ambiente ed educazione come Il Sentiero del Respiro, un percorso naturalistico-educazionale nel cuore delle Dolomiti bellunesi che incarna l’approccio di Chiesi Italia alla sostenibilità ambientale e al valore condiviso”.

“‘Trame di Periferia’ è il risultato di una sinergia tra istituzioni, mondo scolastico e realtà impegnate nel promuovere l’attenzione all’ambiente- dichiara Sarah Maestri, fondatrice di 3 Elle Ets e ideatrice del progetto- L’iniziativa ha saputo coniugare educazione, creatività e cittadinanza attiva, in un percorso di sensibilizzazione su ambiente e salute. Ringrazio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero della Cultura per il prezioso sostegno grazie al piano ‘Cinema per la Scuola’, e Chiesi Italia per aver creduto con noi nell’importanza di formare le nuove generazioni attraverso un approccio partecipativo e valoriale. È per merito di collaborazioni come queste che possiamo costruire comunità più consapevoli e inclusive, a partire dai più giovani. Credo fermamente che il cinema, soprattutto se nasce dai ragazzi, sia uno strumento potentissimo per raccontare il presente e immaginare un futuro migliore. Vedere studenti di territori così diversi collaborare, confrontarsi e creare insieme storie che parlano di aria pulita e salute è stato profondamente toccante. È la dimostrazione che l’arte può essere un atto di cittadinanza attiva e un seme di cambiamento”.

