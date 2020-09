TORINO (ITALPRESS) – “La prima giornata di scuola, lo dico intanto da papà, è andata molto bene. Il preside ha detto ai bambini che dovevano avere l’autocertificazione, così come io ho previsto con la mia ordinanza, che è in vigore e che nessuno ha impugnato, e che ai bambini sprovvisti la febbre sarebbe stata misurata dal servizio di protezione civile che la scuola aveva attivato. Tutto ha funzionato bene, così sta avvenendo anche in molte scuole del Piemonte, dove la situazione della verifica della febbre a casa si sta dimostrando più facile di quanto era stato previsto dal ministro, che aveva addirittura minacciato l’impugnativa.

Scuola, Cirio "Ordinanza Piemonte funziona, nessuno l'ha impugnata"

