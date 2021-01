Scuola, dall’11 gennaio le superiori in presenza ma solo in 4-5 regioni

AGI – Tornano a suonare le campanelle nelle scuole italiane, ma non in tutte, e, comunque, in ordine sparso. Da giovedì scorso, 7 gennaio, aule aperte nelle scuole elementari e nelle medie, oltre a quelle dell’infanzia (con eccezioni in Calabria (oggi riaperte dal Tar), Campania, Puglia e Sicilia); le scuole superiori di secondo grado rivedranno in aula i ragazzi da lunedì 11 gennaio, con presenze al 50%. Ma non sarà così per tutto il Paese. L’Alto Adige, infatti, ha deciso di tentare un ritorno verso la normalità e, da giovedì 7 gennaio, ha aperto anche gli istituti superiori con presenze fino al 75% e con un minimo del 50%”.

