mercoledì, 5 Novembre , 25

Champions League, oggi Inter-Kairat Almaty – Diretta

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Champions...

Milano, Basciano al pm: “Mai violenza o minacce contro Sophie Codegoni”

(Adnkronos) - Mai usato violenza fisica, né fatto...

Caso Almasri, ecco il documento inviato dalla Procura libica all’Italia: “La giurisdizione è di Tripoli”

(Adnkronos) - L'arresto a Tripoli di Osama Almasri,...

Arval Mobility Observatory, ‘sostenibilità e benessere dipendenti in piani strategici aziende’

(Adnkronos) - Integrare sostenibilità e benessere dei dipendenti...
scuola,-firmato-il-nuovo-contratto.-valditara:-e-un-risultato-storico
Scuola, firmato il nuovo contratto. Valditara: è un risultato storico

Scuola, firmato il nuovo contratto. Valditara: è un risultato storico

Video NewsScuola, firmato il nuovo contratto. Valditara: è un risultato storico
Redazione-web
Di Redazione-web

“Tre durante un solo governo, traguardo senza precedenti”

Roma, 5 nov. (askanews) – È stato siglato il contratto 2022-2024 per il personale scolastico. È un risultato storico: per la prima volta nella scuola italiana garantiamo continuità contrattuale e ci sono tutte le premesse per chiudere il più presto possibile anche quello del triennio 2025-2027. Con la firma di quest’ultimo si raggiungerebbe un traguardo senza precedenti: tre contratti sottoscritti durante il mandato di un solo Governo”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.Il ministro ha rivendicato la centralità restituita al personale scolastico: “Gli stipendi erano fermi da molti anni, dal 2009 al 2018, sotto diversi governi. Oggi diamo rispetto e dignità a chi lavora per l’istruzione dei nostri giovani. Con i contratti 2019-2021 e 2022-2024 gli aumenti medi sono stati, rispettivamente, di 123 e 150 euro per i docenti, 89 e 110 euro per il personale ATA. Con il 2025-2027 – ha aggiunto – ci sono le premesse per dare 143 euro e 104 per il personale ATA e quando sarà firmato anche questo contratto, arriveremo, compresi i relativi arretrati, a un totale di 416 euro lordi mensili in più per gli insegnanti e 303 euro in più per il personale ATA”, ha detto ancora Valditara.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.