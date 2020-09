Il bambino è iscritto all’istituto Pio La Torre, via di Torrevecchia: ma la madre l’ha dovuto riportare subito a casa. Il padre: “Quello che per tutti è un giorno di festa per lui si è trasformato nell’ennesima umiliazione»

