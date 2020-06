Scuola in sciopero nell’ultimo giorno: “Senza fondi non si riparte”

“Senza fondi non si riparte” è lo slogan che gli insegnanti hanno scandito davanti al ministero dell’Istruzione nella manifestazione indetta in occasione dell’ultimo giorno dell’anno scolastico, saltato per lo sciopero dei sindacati della scuola. Molti indossano oltre alla mascherina un imbuto a mo’ di cappello, citando ironicamente la frase della ministra Azzolina sul fatto che gli studenti non sono imbuti da riempire.

I sindacati che si sono dati appuntamento questa mattina chiedono all’unisono che si torni in aula a settembre in piena sicurezza e per questo servono maggiori investimenti. “Non vogliamo classi pollaio” e “più sostanza meno distanza”

