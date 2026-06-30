scuola,-inaugurazione-anno-il-21-settembre-ad-amatrice-con-mattarella

Roma, 30 giu. (askanews) – La cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico avrà luogo quest’anno il 21 settembre ad Amatrice, per ricordare i 10 anni dal terremoto. E’ questa la decisione della Presidenza della Repubblica congiuntamente al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La cerimonia, alla quale prenderanno parte il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro Giuseppe Valditara, si svolgerà presso l’Istituto omnicomprensivo “Sergio Marchionne” (ex Romolo Capranica) nella nuova sede della frazione San Cipriano.