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Scuola, inaugurazione anno il 21 settembre ad Amatrice con Mattarella
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Scuola, inaugurazione anno il 21 settembre ad Amatrice con Mattarella

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Roma, 30 giu. (askanews) – La cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico avrà luogo quest’anno il 21 settembre ad Amatrice, per ricordare i 10 anni dal terremoto. E’ questa la decisione della Presidenza della Repubblica congiuntamente al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La cerimonia, alla quale prenderanno parte il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro Giuseppe Valditara, si svolgerà presso l’Istituto omnicomprensivo “Sergio Marchionne” (ex Romolo Capranica) nella nuova sede della frazione San Cipriano.

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