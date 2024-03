Scuola, la denuncia: “Idonei 2020 per il ruolo ancora senza cattedra, lo Stato intervenga”

“Intendiamo fare luce su un’anomalia tutta italiana. Nei giorni scorsi è partito uno dei tre concorsi Pnrr per diventare insegnanti di ruolo, i cui vincitori, secondo l’attuale disposizione normativa, avranno la precedenza assoluta nelle assunzioni rispetto a chi già ha sostenuto due anni fa il medesimo concorso (sempre con i parametri europei) ed è attualmente in graduatoria, avendo maturato il diritto giuridico all’assunzione”. Lo denunciano i vertici del movimento spontaneo “IDONEI 2020 PER IL RUOLO, GLI INVISIBILI”, rappresentati da Gian Michele Mostardini e Alessandra Torrioni, che sono stati ricevuti alla Camera dei deputati e in altre sedi politiche per incontrare alcuni esponenti che si occupano di scuola, alle quali hanno rappresentato le preoccupazioni delle migliaia di persone “parcheggiate” nelle graduatorie di merito per il personale docente.

“L’occasione – dicono dal movimento – è stata propizia per aprire un varco di conoscenza sul problema e per attivare una soluzione rapida, che sancisca la difesa del diritto degli idonei 2020 all’assunzione fin dalla prima occasione utile, chiarisca l’impiego di queste graduatorie e stabilisca una volta per tutte il pari scorrimento rispetto a quelle che emergeranno dai nuovi concorsi”.

“Idonei 2020 per il ruolo, gli invisibili” chiede con forza alla politica e al mondo sindacale che le graduatorie 2020 non cadano nel dimenticatoio; che le risorse idonee vengano impiegate in modo paritetico a quello dei vincitori Pnrr a partire dalla prossima tornata di assunzioni; che gli idonei 2020 rientrino a pieno titolo per il raggiungimento del target imposto dall’Europa; che, per quanto riguarda le GPS, sia considerato un congruo punteggio a chi ha superato i concorsi 2020 e che per gli incarichi annuali sia data loro precedenza; che il Decreto PNRR 2024 venga precisato, circostanziato e riformulato in sede di conversione parlamentare, stabilendo che fin dalla prossima tornata di assunzioni siano coinvolte anche le GM 2020”.

L’articolo Scuola, la denuncia: “Idonei 2020 per il ruolo ancora senza cattedra, lo Stato intervenga” proviene da Notiziedi.it.