NAPOLI (ITALPRESS) – I genitori no Dad tornano in strada a Napoli per chiedere il ritorno delle lezioni in presenza: in una giornata caratterizzata da manifestazioni in tutta Italia, non poteva mancare la mobilitazione del capoluogo campano in rappresentanza di una regione in cui, fatta eccezione per le prime e le seconde elementari, le scuole sono chiuse praticamente da marzo 2020. Appena quindici i giorni in classe negli ultimi dieci mesi, anche per via delle misure imposte dal governatore Vincenzo De Luca che ha scelto di tenere il più possibile bambini e ragazzi lontani dalle aule per evitare l’esplosione di nuovi focolai di contagio.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Scuola, la protesta dei genitori no Dad a Napoli proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento