Dopo le festività natalizie, sono riprese le lezioni in presenza per 5 milioni di studenti e di bambini di materne, elementari e medie. E’ slitttato all’11 gennaio il rientro degli studenti delle superiori, che sono scesi in piazza in tutta Italia per protestare.

