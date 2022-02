Scuola media Vivaio a Milano, il Comune al preside: “Via D’Annunzio pronta”

MILANO – La nuova sede della scuola media per non vedenti di via Vivaio a Milano, stando a quanto apprende la ‘Dire’, sarà in via d’Annunzio. Il Comune ha infatti concluso i sopralluoghi, ritenendo l’edificio “idoneo” e “pronto a soddisfare i bisogni” della scuola, sia dal punto di vista dello spazio per i laboratori musicali, sia degli ampi spazi per rispondere alle esigenze dei bambini disabili o con ridotta autonomia motoria. Elementi questi che, spiegano da Palazzo Marino, il consiglio d’istituto e la dirigenza avevano sottoposto all’attenzione dell’amministrazione.

Inoltre, sarebbero “già in fase di allineamento da parte degli uffici gli interventi per la sistemazione degli spazi che al momento non sono utilizzati e che sono da riadattare”. Infine, la vicesindaca avrebbe “espressamente rinnovato la richiesta di partecipare il prima possibile a un consiglio d’istituto per presentare la proposta alle famiglie e al personale psico-educativo”. La notizia è stata comunicata ieri alla dirigente scolastica Lucia Corradini con una lettera firmata dalla vicesindaca Anna Scavuzzo che ha la delega all’Educazione.

