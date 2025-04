scuola,-oggi-cortei-da-torino-a-roma:-“soldi-alla-formazione-non-alla-guerra”

(Adnkronos) – Oggi, venerdì 4 aprile, è sciopero nazionale per scuola e studenti. In tutta Italia sono stati organizzati cortei di protesta. “Solo l’unione tra lavoratori e studenti può contrastare un sistema sempre più aberrante”, ha affermato Usb Scuola, che ha aderito all'”Allarme Rosso” lanciato dalle rappresentanze studentesche contro la scuola del ministro Valditara e dell’Ue.

Lo sciopero, promosso a livello nazionale da Usb Scuola, nasce dall’opposizione al rinnovo contrattuale giudicato penalizzante per docenti e personale Ata, alla chiamata diretta degli insegnanti di sostegno da parte delle famiglie e ai tagli all’istruzione a favore degli investimenti in armamenti. Contestate anche la riforma degli istituti tecnici e professionali, le nuove linee guida per il primo ciclo scolastico, definite classiste e discriminatorie, e il mercato dei titoli abilitanti. Usb Scuola sostiene inoltre l’assunzione dei precari in I fascia delle Gps e dei vincitori di concorsi pubblici.

A promuovere la giornata di mobilitazione a Torino è il Fronte della Gioventù Comunista (Fgc), che denuncia, in particolare, le scelte del governo in materia di istruzione e la scelta del riarmo nel contesto internazionale dell’escalation bellica. “L’aumento delle spese militari è inaccettabile – spiegano dal megafono i manifestanti – no mentre il governo continua a tagliare i fondi all’istruzione pubblica. Solo lo scorso anno, i finanziamenti per le università sono diminuiti di 170 milioni di euro. Scendiamo in piazza contro le riforme del governo in materia di istruzione, dalla riforma Valditara, all’alternanza scuola-lavoro.Vogliamo investimenti per l’istruzione pubblica, una didattica di qualità e diciamo basta alla propaganda reazionaria nelle scuole. Scendiamo in piazza, inoltre, per chiedere di fermare il genocidio in Palestina e contro il riarmo, noi vogliamo scuole per tutti non bombe”.

Ad aprire il corteo uno striscione che recita ‘Soldi alla formazione non alla guerra’ e due fantocci, un manichino con la foto del ministro Valditara con elmetto, giacca mimetica su cui è appuntata la scritta ‘sceriffo’ e un cartonato che raffigura un asino con la scritta ‘Bernini somara’. Una volta raggiunta la sede dell’Unione Industriali di Torino, alcuni manifestanti con mani sporche di vernice rossa hanno imbrattato i muri della sede degli industriali torinesi. Un’azione dimostrativa per protestare contro gli studenti rimasti vittime in questi anni nel corso di stage previsti dall’alternanza scuola lavoro.

Le foto della bandiera Nato e del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, sono state bruciate in strada. Poco prima foto del premier Giorgia Meloni, della Commissaria europea, Ursula von der Leyen, dei ministri Matteo Salvini e Valditara e dei leader di Pd è Azione, Elly Schlein e Carlo Calenda, erano state imbrattate con mani sporche di vernice rossa.

Gli studenti di Cambiare Rotta e dell’Osa, insieme ad altre sigle sindacali, sono in corteo su Viale Trastevere nel cuore della capitale. Dopo il presidio sotto i ministeri dell’Università e dell’istruzione, è cominciata la marcia verso il parlamento fra i cori, ‘Meloni stiamo arrivando’ e ‘Vogliamo studentati, vogliamo residenze’.

Il corteo a Genova, organizzato da Genova e Cambiare Rotta Genova, è partito alle 9 da piazza De Ferrari e ha attraversato il centro cittadino, percorrendo via XXV Aprile, piazza Fontane Marose, piazza Portello, Galleria Nino Bixio, piazza Corvetto, via Serra, via de Amicis, via Fiume, Brignole e via XX Settembre, per concludersi intorno alle 11 in piazza Matteotti.

Diverse scuole hanno aderito alla protesta, tra cui San Giorgio, Klee, Barabino, Coombo, Vittorio, Cassini, Pertini, Duchessa di Galliera, Deledda, Mazzini, Calvino, Bergese, Fermi, Gobetti, Gastaldi-Abba, Marco Polo, Luzzati e Da Vigo di Chiavari.

Il presidente del consiglio regionale ed esponente di Fratelli d’Italia Stefano Balleari ha fatto sapere che durante il corteo degli studenti “il poster del Premier Giorgia Meloni e dei ministri Valditara e Bernini” sono stati “affissi in piazza Corvetto e fatti mira di lancio di oggetti da parte dei manifestanti”. “Manifestare – ha detto – è un diritto, usare la manifestazione in modo violento e strumentale, è oltraggio alla democrazia. La condanna di quanto accaduto oggi a Genova deve essere trasversale: contro l’odio e la violenza, nessuna tolleranza”.