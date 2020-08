AGI – La Conferenza unificata Governo-regioni-province-comuni ha approvato le linee guida per quanto riguarda i trasporti, in vista della riaperture delle aule scolastiche. “Positiva l’approvazione delle Linee guida per il trasporto pubblico in sicurezza sanitaria”, dichiara il Presidente Donato Toma, che ha rappresentato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in sede di Conferenza Unificata.

Tra le regola approvate il divieto di utilizzazione di sedili contrapposti faccia a faccia. Rimane l’obbligo del distanziamento di un metro e dell’uso della mascherina. I sedili attigui sono utilizzabili da passeggeri che convivono nella stessa casa. Prevedere nei bus porte diverse per l’entrata e per l’uscita.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Scuola: ok da Governo e Regioni alle linee guida sui trasporti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento