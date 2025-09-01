lunedì, 1 Settembre , 25

Regina Camilla molestata da adolescente: “Si tolse una scarpa e lo colpì”

(Adnkronos) - La regina Camilla ha saputo dimostrare...

Luce, gas, acqua: cosa sono i bonus sociali per disagio economico

(Adnkronos) - I bonus sociali per il disagio...

Serie A, oggi l’ultima giornata di calciomercato – Le trattative in diretta

(Adnkronos) - Ultimo giorno di calciomercato in Serie...

Suarez, l’ultima follia: prima la rissa, poi sputa a un avversario

(Adnkronos) - Incorreggibile Luis Suarez. L'attaccante dell'Inter Miami...
scuola,-tra-l’8-e-il-16-settembre-si-ricomincia:-le-date
Scuola, tra l’8 e il 16 settembre si ricomincia: le date

Scuola, tra l’8 e il 16 settembre si ricomincia: le date

DALL'ITALIA E DAL MONDOScuola, tra l'8 e il 16 settembre si ricomincia: le date
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Settembre è arrivato e la ripresa delle scuole è vicina. In tutta Italia questo mese gli studenti tornano in aula, anche se non tutti lo stesso giorno. Il calendario scolastico infatti varia da regione a regione e la campanella d’inizio dell’anno suonerà tra l’8 e il 16 settembre. 

I primi a tornare in classe sono i bambini e i ragazzi della Provincia autonoma di Bolzano, che ridà il via alle attività didattiche prima di tutto il resto del Paese: l’8 settembre. Seguono, due giorni dopo, il 10 settembre, gli studenti di Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e della Provincia autonoma di Trento. 

L’11 settembre la campanella suona in Friuli Venezia-Giulia, il 12 in Lombardia. Il 15 settembre è la volta di tutte le altre regioni, con l’eccezione di Puglia e Calabria che saranno le ultime a riprendere le lezioni, il 16 settembre.  

Per quanto riguarda la conclusione dell’anno scolastico, le lezioni si concluderanno tra il 6 e il 16 giugno 2026, sempre a seconda della regione, mentre le scuole dell’infanzia continueranno le attività fino al 30 giugno 2026. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.