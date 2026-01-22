scuola,-valditara:-1,5-milioni-euro-per-aiuto-studenti-palestinesi

giovedì, 22 Gennaio , 26
Video NewsScuola, Valditara: 1,5 milioni euro per aiuto studenti palestinesi
Ministro incontra famiglie e ragazzi provenienti da Gaza

Roma, 22 gen. (askanews) – “Ho firmato un decreto che stanzia sino ad un milione e mezzo di euro per iniziative di supporto ai giovani palestinesi presenti nelle nostre scuole e per l’accoglienza di eventuali altri studenti palestinesi”. Lo ha detto il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, nel corso del suo intervento per la presentazione del Piano di iniziative per le studentesse e gli studenti provenienti da Gaza, con progetti dedicati a integrazione, inclusione, diritto allo studio e continuità didattica. L’impegno è “quello di poter quando ci saranno le condizioni, di contribuire alla ricostruzione delle scuole”.”Sono 460 i giovani palestinesi attualmente nelle nostre scuole. In questi mesi abbiamo avviato una riflessione su quali iniziative portare avanti ed oggi ho firmato un decreto che stanzia sino a 1,5 milioni di euro per iniziative di supporto” nei loro confronti e “per l’accoglienza di eventuali altri studenti palestinesi” ha spiegato il ministro.

