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Scuola, via libera del Governo alle assunzioni: oltre 61mila stabilizzazioni per l’anno scolastico 2026/2027
Politica

Scuola, via libera del Governo alle assunzioni: oltre 61mila stabilizzazioni per l’anno scolastico 2026/2027

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ROMA – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che autorizza le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2026/2027. Il provvedimento consentirà l’immissione in ruolo di 346 dirigenti scolastici, 46.642 docenti, di cui 10.810 di sostegno, 79 unità di personale educativo, 2.628 insegnanti di religione cattolica e 12.284 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata). “Le assunzioni in tutte le categorie del personale scolastico rappresentano un’ulteriore conferma della volontà del Governo e del Ministero di investire con decisione sul futuro dell’istruzione. Lo abbiamo detto e ora lo dimostriamo con i fatti: diamo stabilità al sistema scolastico, garantiamo continuità didattica agli studenti, miglioriamo la qualità dell’insegnamento e valorizziamo concretamente chi ogni giorno lavora nelle scuole italiane con serietà e passione”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Di particolare rilievo è l’immissione in ruolo di quasi 11.000 insegnanti di sostegno, “un passo fondamentale per garantire davvero il diritto allo studio agli studenti con disabilità”, ha concluso Valditara.

MELONI: IN CDM OK ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO PROSSIMO ANNO SCOLASTICO

Oggi in Cosniglio dei ministri “abbiamo
anche autorizzato le assunzioni a tempo indeterminato per il
prossimo anno scolastico: 46.642 docenti, di cui 10.810
insegnanti di sostegno, oltre a dirigenti scolastici, personale
educativo, insegnanti di religione e personale ATA. Un
investimento importante che porterà nelle nostre scuole quasi
11.000 nuovi insegnanti di sostegno, per garantire maggiore
continuità didattica, rafforzare l’inclusione e assicurare agli
studenti con disabilità il supporto che meritano”. La presidente
del Consiglio Giorgia Meloni lo scrive su Facebook.

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