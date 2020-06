Scuole aperte a settembre. Azzolina; “Risorse per 4 miliardi”.

Annunciata all’Aula dal presidente della Camera, Roberto Fico, al termine di una Conferenza dei capigruppo, l’Aula di Montecitorio ha votato a favore della ‘seduta fiume’ sugli odg al dl Scuola, con 99 voti di differenza. Nel pomeriggio il governo aveva incassato la fiducia n.19, con i 305 sì dell’Aula della Camera al dl Scuola. I voti contrari sono stati 221, e due le astensioni.

Dopo il voto di fiducia, è iniziato il tavolo allargato convocato dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, per definire insieme l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021. “L’obiettivo è portare tutti a scuola in presenza. Con particolare attenzione ai più piccoli che hanno sofferto maggiormente in questo periodo”,

