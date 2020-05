Scuole, Azzolina: “La riapertura una priorità. Settembre? Necessario”

Lucia Azzolina, Ministro dell’Istruzione, ha fatto sapere tramite un tweet la priorità del Governo: far tornare a settembre gli alunni nelle scuole. Di seguito le parole.

Azzolina: “La nostra priorità sono le scuole in sicurezza a settembre”

Condivido la necessità di quanti chiedono di tornare tra i banchi a settembre. È una priorità per il governo. Come già detto più volte siamo al lavoro insieme al Cts per la ripresa delle lezioni in presenza e in sicurezza a settembre.

Così la Ministra ha riferito tramite il proprio profilo Twitter. Resta dunque una priorità. Per fortuna, perché tante famiglie non sanno come gestirsi a causa della chiusura delle scuole. Chi va a lavoro, chi no: lo smart-working e le lezioni online, tutto diverso e a volte più complicato. Non solo, la stessa istruzione ne risente parecchio: 1 ragazzo su 5 non possiede i mezzi per ricevere aggiornamenti scolastici. Eppure fino a settembre niente scuola: sarebbe già una grande vittoria per il Governo.

Resta infatti il grande problema: le lezioni devono essere fatte in sicurezza. Non solo, difficilmente sarà gestibile la stessa classe: sono giovani, da bambini a teenager. Inoltre non si esclude un ritorno del virus in autunno: appena un mese dopo l’ipotetica chiusura delle scuole. Insomma, il Governo ci va con i piedi di piombo.

