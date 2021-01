La Regione: “Ci pensino i sindaci». I prof dell’Alberti scrivono a Conte: “Non avete fatto nulla e trasporti a pezzi». E gli studenti delle superiori manifestano per tornare in classe in sicurezza. Napoli, dopo Fuorigrotta contagi in un comprensivo di Acerra Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Scuole, caos assembramenti in Campania e protestano studenti e docenti: “Vaccinateci tutti» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento