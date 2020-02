Scuole chiuse e gite sospese in Liguria per il coronavirus

Scuole chiuse il Liguria. Il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha firmato un’ordinanza regionale per l’emergenza coronavirus sottolineando che sono state “messe in campo tutte le misure preventive pur non avendo nessun caso al momento in Liguria, per evitare il più possibile che il virus arrivi”.

“A partire dalle ore 00.00 di lunedì 24 febbraio 2020 e fino alle ore 24.00 del 1 marzo 2020 su tutto il territorio regionale è disposta – si legge nel documento – la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura; la sospensione della partecipazione alle attività ludiche e sportive; la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado,

