Scuole, cinema e palestre chiuse in Piemonte per il coronavirus

Scuole, università, ma anche musei, cinema e palestre resteranno chiusi in Piemonte fino a sabato 29 febbraio. È quanto disposto dall’ordinanza firmata dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dal ministro della Salute per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Saranno regolarmente aperti gli uffici pubblici, negozi e centri commerciali. Sospesi, invece, i viaggi di istruzione in Italia e all’estero. Cirio ha poi ricordato che “Rfi e Gtt effettueranno una disinfezione giornaliera sui treni regionali e sui mezzi del trasporto pubblico locale, oltre che nelle stazioni del territorio”.

