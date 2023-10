Scuole italiane all’estero, 14 tirocini per studenti universitari

Della Fondazione CRUI

Roma, 4 ott. (askanews) – C’è tempo fino all’11 ottobre per candidarsi su www.tirocinicrui.it a uno dei 14 tirocini curriculari presso 6 istituti statali di diverso ordine e grado con sede ad Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo. I tirocini, di durata trimestrale, si svolgeranno in presenza da gennaio ad aprile 2024 e potranno essere prorogati di un mese.

Possono presentare la candidatura gli studenti di tutti i corsi di laurea magistrale e a ciclo unico (nel bando sono indicate le preferenze disciplinari espresse da ogni sede). Gli studenti saranno coinvolti in varie attività e in particolare nel supporto alla didattica in aula.

Il tirocinio prevede un rimborso spese di minimo di 300 euro mensili.

Info e bando: 14 tirocini curriculari presso 6 Scuole italiane all’estero – Tirocini della Fondazione CRUI (tirocinicrui.it). Presenti in tutto il mondo, le scuole italiane rappresentano uno strumento di diffusione di idee, progetti, iniziative, in raccordo con Ambasciate e Consolati e con le priorità della politica estera italiana. Sono frequentate da circa 30.000 studenti, molti dei quali stranieri, e coinvolgono oltre 100 docenti italiani.