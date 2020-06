Se aprissero gli stadi, quanti tifosi potrebbero entrare in ogni impianto di Serie A?

Nelle ultime ore, oltre a cercare di definire giorno della ripresa, orari e calendari, si sta discutendo di un’altra faccenda. In seno alla Lega Serie A si sta parlando, infatti, della possibilità, al ritorno in campo, di riaprire gli stadi. D’altronde, come detto dal presidente del Cagliari, Giulini, si è deciso di permettere alla gente di andare in spiaggia, dunque perchè non lasciare che i tifosi tornino a incitare i propri beniamini dal vivo? Ovviamente l’affluenza sarebbe limitata…. continua a leggere sul sito di riferimento