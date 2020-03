Per la Banca Mondiale una pandemia puo’ costare il 4,8% del pil 3′ di lettura Una decina di giorni fa Ref Ricerche aveva ipotizzato una caduta del Pil tra l’1 e il 3% nel primo semestre rispetto alla fine del 2019. Ora in pieno lockdown disposto per parare ……

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Se dopo il lockdown il Pil riparte da -8% proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento