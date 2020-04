Se il calcio si fermasse? De Laurentiis spera nel piano b. Le possibilità

Il Napoli si prepara all’inizio del campionato: i club sono d’accordo, manca solo l’ok dal Governo. Eppure Spadafora ha chiarito che ripartire con gli allenamenti non significherà necessariamente ripartire a fine maggio. L’edizione odierna de Il Mattino ne ha parlato così.

Napoli, De Laurentiis spera nel piano b

Le strade sono tre. Potrebbe decretare la fine della stagione. In seconda ipotesi autorizzare l’inizio degli allenamenti, ma stabilendo che per ricominciare il campionato ci sarà bisogno di una nuova ulteriore autorizzazione. Terza opzione, spiegare che è prematuro riaprire già il 4 maggio agli allenamenti per gli sport di squadra. Ipotesi, che di fatto, chiuderebbe la stagione

Così l’edizione odierna del quotidiano spiega come Spadafora abbia il completo potere decisionale. Infatti se da un lato è vero che sia stato trovato l’accordo tra i club per il re-start, dall’altra c’è da sottolineare che questo accordo è su uno scarica barile: sarà il Governo a decidere se ripartire. In caso di annullamento del campionato, la Juventus si è già detta contraria all’assegnazione dello scudetto. Di conseguenza l’annullamento sarebbe l’ipotesi più probabile, una sorta di Piano B. Eppure il Napoli potrebbe sperarci molto…

Pacifico, lo scudetto non sarebbe assegnato. Per le coppe europee, ci sono invece diverse correnti di pensiero. Ma la cosa molto probabile è che tocchi all’Uefa decidere. E a quel punto Ceferin lo farebbe in base al ranking: in questo caso in Champions andrebbero Juventus (n.5 nel ranking), Roma (n.15), Napoli (n.16) e Lazio (n.36).

Sottolinea il quotidiano, ammettendo che poi diventerebbe un campionato a 22 squadre: senza retrocessioni, poi il prossimo anno ne scenderanno 5. Avvincente.

